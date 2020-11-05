Популярная украинская певица Настя Каменских озадачила своих поклонников внешним видом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото, на котором позировала в домашней одежде. Ее волосы были распушены. Видно, что певица еще не успела причесаться. На Насте был надет светлый топ и спортивные штаны, которые больше напоминали рейтузы.

«Сегодня - самый лучший день в жизни! Он дарит безграничные возможности и только нам решать, как с ними поступать», - написала Каменских, добавив, что нужно делать первый шаг, даже если человек находится в самом начале своего пути.

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«Сам путь к ней - это уже классное приключение! Начните его прямо сейчас», - отметила звезда.

За короткое время ее пост собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных комплиментов. Кроме этого, некоторые поклонники заподозрили певицу в беременности.

«Хорошенькая», «Мне нравится твой день и образ», «Беременная что ли....?», «Ты когда вообще рожать собираешься?», «фигура классная», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских нарвалась на критику из-за экстравагантного костюма, в котором красотка вышла на сцену.

Напомним, что "мешковатая" Каменских без макияжа и с пучком на голове удивила внешностью в обычной жизни: даже так красотка.

Как сообщала Politeka, раздетую Каменских застали в джакузи с фигуристой женой Позитива из "Время и Стекло": "Фу, мужа своего позоришь".

Также Politeka писала, что Каменских в распахнутом халатике обрадовала мужчин, Потап везунчик: "Вау-сики!".