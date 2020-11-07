Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как отмечала день рождения самого близкого человека – своей мамы
Соответствующие фотографии знаменитость выложила у себя в Инстаграм, сообщает Politeka.net
Как известно, 6 ноября, мама Насти Каменских Лидия отпраздновала день рождения.
И вот ее дочь, решила поделиться с фанатами кадрами семейного торжества.
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На размещенных фотографиях мама звезды была запечатлена в кругу друзей и близких, с Настей и своим зятем Потапом, а также были одиночные ее снимки. Лидия попозировала с маленьким тортиком, а на еще одном снимке именинница надела индейские перья.
"Лида Лида Бог Боже🎉 это было так душевно и так весело🥰", - призналась Настя.
Фанаты певицы присоединились к поздравлениям и также пожелали маме Каменских долгих лет жизни. Некоторые посоветовали Насти наконец-то подарить маме долгожданного ребенка, также нашлись и такие, кто спросил, почему нет отца певицы.
"Долгих лет жизни.,здоровья.Настя сделай маме самый дорогой подарок.Масика",
"Поздравляю вас с именинницей. Мама — это святое и родной человек",
" Милое фото",
"А где папа?"- пишут в сети.
Напомним, ранее мама Каменских рассказывала, как относится к мужу дочери - Потапу.
«Просто мою жизнь, я прожила в любви. И Настя это видела. Она видела, как мы любим, какое у нас уважение. Сколько лет мы вместе. И она, видимо, где-то хотела себе такую судьбу. И говорила: "Мама, мне Леша мой немного напоминает нашего папу". Поэтому я очень довольна. И такого я зятя хотела», - признавалась мама певицы.
Напомним, что "мешковатая" Каменских без макияжа и с пучком на голове удивила внешностью в обычной жизни: даже так красотка.
Как сообщала Politeka, раздетую Каменских застали в джакузи с фигуристой женой Позитива из "Время и Стекло": "Фу, мужа своего позоришь".
Также Politeka писала, что Каменских в распахнутом халатике обрадовала мужчин, Потап везунчик: "Вау-сики!".