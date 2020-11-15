Певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова поразила эмоциональным откровением, не выдержав напряжения

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с партнером на проекте "Ледниковый период" Дмитрием Соловьевым.

Мокрая от пота и слез Бузова закрыла глаза и сложила ладони, будто умоляя - судьи оказались неприклонны и поставили паре гораздо низший балл, чем тот, на который они рассчитывали. Стоит отметить, Соловьев также не сдержал слез.

Темой трогательного номера Ольги и Дмитрия стал фильм-катастрофа, снятый по реальным мотивам, - "Экипаж".

"Не знаю даже с чего начать, родные🙏🏻 Я просто вчера в очередной раз ощутила Вашу колоссальную поддержку... Да, я очень расстроилась из-за оценок, мне было обидно, я этого и не скрывала, вернее я не поняла, почему именно за наш «Экипаж»✈️ такой низкий балл 😔 мы очень сильно старались и готовились 😔, но так решили наши судьи... Я не накручиваю ситуацию, Вы просто посмотрите по вырезкам из эфира, как вскочили Максим и Илья от радости, что прокат получился, что надо 🔥🔥🔥, как я плакала от счастья, что не подвела ни себя, ни партнёра, ни тренерский состав - и откатала по максимуму 💪🏻 Мы думали, что наконец сделали эти заветные 6.0✨💫 Радовались все, как дети 😣. Поэтому наверное так и расстроились, когда объявили результаты 😢", - поделилась в подписи Бузова.

Пользователи кинулись комментировать пост звезды:

"Оль, поднимаетесь еше и не раз, мы в вас верим🙏🙏"

"Олечка, для нас ты самая лучшая!!! Выступление было на высшем уровне! Как всегда прекрасна❤️😍🔥"

"В конце выступления у меня мурашки пробежали😂😉Молодцы👍"

"А где Дава? Даже не поддержал тебя 😅"

"Ничего, мы ещё сделаем из тебя спортсменку! Певицу уже сделали 😭😭😁😁"

"Оленька! Если удар в спину, то вы 100% впереди!!!!🔥🔥🔥 не сдавайся!!!!"

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.