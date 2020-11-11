Известная модель Сьюзи Кортес, которая дважды получила титул за самые красивые ягодицы, блеснула своей красотой

Знаменитость с идеальной фигурой хвастается ею в самых жарких позах и нарядах, пишет Politeka.net. Так, красотка опубликовала фото в Инстаграм, на котором блистала в нижнем белье.

Звезда стояла возле окна, красиво выгнувшись. Крохотные лифчик и трусики, состояли из красного кружева. Столь пикантное маленькое белье едва ли скрывало самые пикантные места, но модель это не смущало, она наоборот очень любит поиграть с фантазиями фанатов, иногда можно и без белья.

Нельзя не отметить упругие ягодицы звезды, которые просто восхищали своей идеальной формой и притягивали взгляд.

Звезда обула длинные латексные ботфорты, обтянувшие ее накаченные ножки. Модель согнула одну из ножек, сверкнув длинными каблуками.

Почти за час пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону такой сказочной красотки.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в синем белье и прозрачной накидке, которую распахнула. Девушка стояла с распущенными волосами, а образ дополнила стильными украшениями на руке. Фото получилось эффектным и соблазнительным, ведь вид у Сьюзи был идеальным.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала в розовом обтягивающем топе, который слегка оголил ее идеальные изгибы и татуировку. При этом длина топике казалась настолько экстремальной, что груди едва ли не выпрыгивали из-под него.

Откровенная красотка предстала без штанов и белья, но, к счастью, кадр был обрезан, поэтому самое интимное удалось скрыть.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц страстно погладила свой бюст

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