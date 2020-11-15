Популярная модель из Соединенных Штатов Ана Чери померилась роскошной фигурой, облачившись в тесные лосины

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Это оно!» - коротко говорится в сообщении.

На самом ролике Чери позирует в облегающих лосинах, демонстрируя аппетитные прелести сзади. В какой-то момент в кадре появляются ее подруги, которые также облачились в тесные наряды. При этом девушки не стеснялись показывать свои лучшие формы.

«О боже, это просто праздник какой-то. Одна лучше другой», «абсолютная красота. Фантастические сладкие места», «божественные формы», «очень круто получилось», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, фитнес-модель Ана Чери покорила внешним видом на отдыхе

Сначала красотка стояла передом к камере, показывая свои упругие большие «мячики». Девушка сжимала их руками, что привело в восторг поклонников.

Затем Ана повернулась спиной, и продемонстрировала свою «пятую точку», которую прикрывала лишь полосочка от трусиков. В конце видео модель нырнула в воду.

Напомним, что фигуристая Чери в сетке и «золоте» восхитила безупречным загаром: «Готова к поцелую…».

Как сообщала Politeka, что шальная Ана Чери залезла в воду без купальника, сразив наповал горячим видом: «За 15 минут до…».

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