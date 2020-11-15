Популярная американская актриса и модель Памела Андерсон подразнила фанатов, посветив безупречной фигурой в ночнушке

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя в Instagram.

«Смотрите прямой эфир с моей мамой – она очень мудрая. Спросите нас о чем угодно – будет много интересного и веселого», - говорится в сообщении.

Пост знаменитость сопровождала фотографией, на которой она в ночнушке эффектно облокотилась на подоконник. Это спровоцировало настоящий «бум» среди ее поклонников.

«Ты меня лишаешь спокойствия», «сумасшедшая красота», «самая лучшая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, звезда Голливуда Памела Андерсон похвасталась выходкой на архивном кадре.

На фотографии знаменитость полностью раздета на фоне моря. При этом она держит за поводья пони, став при этом на колени и стараясь поцеловать скакуна. Благодаря этому снимок выглядит просто безупречно, о чем ей рассказали ее поклонники.

Другие фотографии перекрывают друг друга и сложно рассмотреть, что на них изображено, однако на одной выделяется обнаженная грудь знаменитой красотки, очевидно, другие снимки не менее откровенные.

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