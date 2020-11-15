Известная украинская актриса Ольга Сумская показала себя крупным планом

54-летняя знаменитая украинка похвасталась неувядающей красотой, сделав несколько селфи на улице, передает Politeka.net.

Актриса позировала в коричневом пальто и свитере. Она распустила светлые волосы.

Красивый взгляд подчеркнули пышные ресницы и темная стрелка на веках.

Ольга улыбалась с розовой помадой на губах.

"Чувствуется дыхание зимы ❄️🌬...", - написала знаменитость.

За пять часов пост собрал почти 4000 лайков.

"Оля, вы красивая женщина и прекрасная артистка. 👍🔥😍❤️❤️🌹🌹🌹🌹", "У меня нет слов, ты сногшибательная❤️❤️", "Красавица 😍💐🔥", "Оля, Вам давно пора раскрывать свои секретики омоложения и ухода. Вы так прекрасно выглядите! ❤️👏👏", "глаза-зеркало души! А в ваших глазах столько мыслей 😌🙂🙂", "Вы такая красивая женщина", "А Вы, Оля, как всегда, очень хорошая во все времена года!", "Великолепная женщина 🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская похвасталась в сториз Инстаграм фотографией со старшей дочерью Антониной.

На снимке Тоня Паперная позирует рядом со знаменитой мамой. Сходство двух красоток стразу же бросается в глаза: обе белокурые, обладают правильными чертами лица, и также улыбки матери и дочери очень похожи. Одним словом, они как сестры.

Напомним, Ольга Сумская, несмотря на расписанный график, находит время на то, чтобы провести теплый вечер вместе с мужем и своими друзьями.

На одном из фото артистка позировала вместе с Виталием Борисюком. Пара улыбалась, прижавшись друг к другу и улыбалась.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

Как сообщала Politeka, "постыдные" фото 17-летней Ольги Сумской облетели сеть: украинцы в восторге, но режиссеры...

Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру: «Ни дня без бутылки».