Курс валют в Украине 16 ноября обрадует смелым укреплением позиций гривны, о чем будет говорить стоимость доллара и евро

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Стодолларовая купюра, несмотря на продолжительный рост, существенно откатится: гривна «откусит» 8,05 позиции. Похожая расправа будет и с евро. Гривна беспощадно отберет у него 5,42 позиции.

Курс валют от НБУ 16 ноября:

Доллар – 28,1158 грн;

Евро – 33,2118 грн.

Пройдется гривна и по российскому рублю, десять из которых можно будет купить за 3,6485.

Также мы сообщали, что в Украине на сегодня отсутствуют предпосылки для стремительного падения курса, поэтому гривна будет терять в цене постепенно. В условиях пандемии, гривна показывает достаточно среднюю девальвацию, ведь есть валюты, которые обесцениваются намного стремительнее.

До этого мы приводили слова экономиста Андрея Новака о том, что на самом деле в Украине искусственно завышают стоимость доллара. И это якобы выгодно нашим экспортерам.

Специалист утверждает, что по такой логике нужно, чтобы "вечнозеленый" стоит 35 гривен, а идеально - вообще по 40.

"Ясно, что такую логику в уста президента вкладывают те, кому это нужно. Потому что экспортеров чем дороже валюта, тем лучше", - отметил он.

При этом в Украине, по словам Новака, по сей день отсутствует государственная экономическая политика, которая базировалась хотя бы на какой-то логике. Это и является причиной "наших бед".

Напомним, доллар устроит гривне жаркий ноябрь, украинцев предупредили, чего ждать от курса.

Как сообщала Politeka, доллар "порвет" гривну, появился неожиданный прогноз.

Также Politeka писала, что доллар сорвался в пропасть, НБУ сильно надавил на курс валют.