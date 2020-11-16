Погода в Украине 16 ноября засыплет граждан мокрым снегом, а местами ожидается резкое похолодание

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптиков.

К примеру, на западной части Украины будет около 6-9 градусов тепла, а после захода солнца резко похолодает. Термометр покажет от 2 до 5 по Цельсию. Солнца видно не будет – ожидается сильная облачность.

Немного прохладнее будет украинцам, которые проживают на севере страны. Здесь воздух прогреется лишь до 1-6 тепла, а в Сумской области днем будет от -1 до -3 ниже нуля. Ночью ожидается похолодание до -1+5 по Цельсию, а в Сумской области похолодает до -3 мороза.

Жителей Киева и области осень сегодня «порадует» облачностью и теплом от 2 до 4 градусов. Ближе к вечеру похолодает до 0-4 по Цельсию.

В центральной части Украины будет облачно, местами дожди с мокрым снегом. Повезет жителям Винницкой и Запорожской областей. Предполагается, что днем будет от -1 мороза до 7 тепла. Ночью похолодает: синоптики говорят про -1 и до +4 тепла.

Относительная солнечность будет на юге Украины, где воздух прогреется до 5-9 градусов тепла. Ночью похолодает до 1-5 по Цельсию. Дождей не предвидится.

На восточной части Украины будет дождливо и с мокрым снегом. Морозы здесь полноценно проявят характер: днем от -3 до -5. Ночью ожидаются аналогичные показатели.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".