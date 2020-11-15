Наступающая зима порадует украинцев снегом и морозами

Об этом пишет Обозреватель.

По словам синоптика Леонида Горбаня, в период с 14 ноября до конца месяца "температура будет трижды уходить в минус". И серьезное похолодание стоит ожидать 19-20 ноября, 24-25 ноября и 28-29 ноября.

Более того, как уверяет специалист, серьезные морозы ожидаются на "Николая", а "первая семидневка декабря будет с плюсовой температурой, +4… +5 градусов".

С 18 по 28 декабря ожидается длительный морозный период, когда температура воздуха будет опускаться на 10-13 градусов ниже нуля. 18-20 декабря и 27-28 декабря возможен снегопад. По прогнозу Горбаня, в день святого Николая в Украине будет мороз и снег.

Но "зимняя сказка" быстро закончится, поскольку к Новому году ожидается оттепель и увеличение температуры до +3 градусов.

31 декабря будет плюсовая погода, а накануне возможны дожди со снегом.

Другой эксперт Владимир Деркач уверяет, что во второй половине ноября погода в Украине будет переменчивой: жителей страны ожидают как обильные дожди, так и сильное похолодание со снегом.

Ближе к 15 декабря в Украине могут установиться плюсовые температуры, но на Николая, 19 декабря, возможен ночной мороз.

В период с 20 декабря народный синоптик спрогнозировал аномально теплую погоду, которую он назвал "зимним бабьим летом".

В гидрометцентре прогнозируют, что зима в Украине будет аномально теплой, как в прошлом году.

Метеорологи объясняют это тем, что на погоду в Европе будут оказывать влияния, в первую очередь, Атлантический и Северный Ледовитый океаны, которые сейчас имеют очень высокую температуру.

Специалисты хоть и прогнозируют аномальную погоду, но она точно не будет теплее зимы 2019 года.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".