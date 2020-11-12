Украинская певица Санта Димопулос из «Танців з зірками» впечатлила красотой, примерив наряд с экстремальным декольте

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Иногда я выныриваю из этого водоворота тренировок, усталости и нервного напряжения и смотрю на свой мир вокруг. У малышки растут волосы и зубы, она такая открытая и любопытная!😍 Дэни взрослеет. Игорь как будто все время хочет меня подхватить, накормить и заставить отдыхать 😅 Друзей вижу, в основном, в сториз... Вживую просто нет времени...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Димопулос позирует в наряде с экстремальным декольте, эффектно присев на лавочку. Дополнить образ знаменитость решила элегантной шляпкой с перчатками.

Как мы рассказывали до этого, экс-солистка «ВИА Гры» Димопулос принимает участие в популярном шоу, в котором смогла поразить зрителей и судей, сообщает Politeka.net. Роскошная брюнетка каждый раз предстает в красивых образах, которые подчеркивают ее красоту.

В этот раз Димопулос появилась в платье, которое оголило ее спинку. Наряд был телесного цвета, а красная бахрома придавала идеального акцента образу.

Макияж с акцентом на глаза смотрелся восхитительно и подчеркивал карие глаза знаменитости.

Напомним, что Димопулос взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".

Как сообщала Politeka, Димопулос похвасталась главным красавчиком в своей жизни: "Бесконечно люблю".

Также Politeka писала, что Димопулос с новой прической оторвалась за кулисами.