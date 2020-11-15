Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как развлекается с тайным любовником по вечерам

Больше года длится тайный роман балерины с неизвестным бизнесменом, личность которого Волочкова очень тщательно скрывает от публики. Несколько месяцев назад она даже заявила, что мужчина сыграет с ней роскошную свадьбу, но почему-то этого не произошло в обещанный срок.

Вместо этого звезда продолжает интриговать своими фото в откровенном виде. Чтобы избежать негатива, Волочкова скрывает комментарии в Инстаграм, но на анти-фанатских группах продолжают обсуждать неловкие моменты с Волочковой.

Перевернувшись на спине мужчины и позируя в тесном боди, она показала не только свою растяжку, но еще и жирные волосы, напугав пользователей сети.

«Ты б голову вымыла что ли😷; Любимый трансформер, постоянно разные фигуры 😂; Колено раздвоилось и потолок провис , я ору 😂; Прислуга мужского пола не брезгливая, однако.....🙉😮; опять мужичка для фотосессий отловила..; У любимого тоже безжопие наблюдается?)🙈Нашли друг друга) Это судьба😜; Какая кривая поддержка😂. Зин, ты бы хоть на нормальных танцоров и фигуристов глянула».

Недавно стало известно, что Анастасия собирается снять клип. По этому поводу в профиле звезды в Инстаграм появилась целая серия кадров, которые продемонстрировали, как изменилась за это время сама Волочкова. Знаменитость примерила самые разные наряды, но далеко не все из них были восприняты положительно.

Более того, некоторые образы Анастасии высмеяли в сети на анти-фанатских страницах, посчитав, что сменой прически и коротким платьем с блестками ее фигуру уже не спасти.

Балерина засветила ложбинку и продемонстрировала очертания обвисшего бюста. Неброский макияж и легкие локоны дополняли ее образ. После Волочкова показала себя в образе учительницы в белом костюме, примерила вызывающий наряд из серебристой ткани с блестками и даже прошлась по беговой дорожке в пуантах.

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