Украинская травести-дива Монро похвасталась самыми смелыми образами в платьях

Как сообщает Politeka.net, в своем микроблоге "Инстаграм" она прокомментировала введение в Украине карантина "выходного дня". Звезда посетовала на ужесточение ограничений, а чтобы поднять читателям настроение - выложила серию ярких фото.

На первом снимке Монро предстала в роскошном черном платье, подол которого легко развевался по воздуху, что обладательница с радостью продемонстрировала. На втором фото шоувумен появилась в коротком наряде телесного цвета с блестящим декором и большим декольте. Третье фото увековечило артистку в пышном розовом платье из газовой ткани и массивной прической, которые подошли бы для костюмированного балла.

На четвертом кадре Монро выступает с микрофоном в руках и красном платье с огромным "сердцем" на груди. На следующем травести-дива высоко задрала ногу в серебристых туфельках и показала завидную растяжку в белом платье. Одно из фото запечатлело актрису в цветастом наряде, которая порезвилась на подиуме. В посте Монро засветила еще два стильных сверкающих платья и одну нескромную модель с отпечатками рук на уровне груди.

"Ну что, мои дорогие, в Украине вводится карантин выходного дня. Пока что на ближайшие три недели. Потом грозят полным локдауном ( Х@йня, конечно, но, хорошая новость: будем чаще встречаться в прямых субботне - воскресных эфирах", - отметила знаменитость в описании. - "Где мои кутюрные платья, блестки, хрусталь? 😍 будем чилиться под музыку Disco💃🕺🥂 тем более мне всегда есть, что сказать, рассказать и показать 😉 Листайте карусель фото 👉 Какой образ самый дерзкий?".

Пользователи соцсети прокомментировали наряды и назвали свои любимые:

"Какая красотка😍"; "Ну хоть Монро нас поддержит в этом всём 🤭"; "Самое дерзкое платье на седьмом фото

Очень понравилось платье на втором, выглядит на вас просто сногсшибательно!!"; "вы всегда очаровательны)"; "Очаровательная и харизматичная 🤩 обожаю тебя Монро, все фото сногсшибательные".

Напомним, Монро призналась, что изменило ее до неузнаваемости: "Реально другой человек"

Как сообщала Politeka, располневшая травести-дива Монро показала фото с отдыха, поразив депрессивным настроем.

Также Politeka писала, что шальная Монро изменилась до неузнаваемости и взбудоражила откровением.