Популярная британская исполнительница Дуа Липа похвасталась роскошной фигурой в модном костюме

Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась яркими лондонскими снимками, рассказав фанатам, как она проводит свободное время.

Девушка предстала в ярком зеленом костюме, который состоял из обтягивающих штанов с высокой посадкой и укороченной кофты на замке. Образ Липа дополнила очками с зеленой оправой, шапочкой и озорными косичками. Певица улыбалась и смотрела в кадр.

За 20 минут ее пост собрал почти 400 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очень скучаю», «Мой ангел», «Зеленая королева», «Зеленый твой цвет», «С большой любовью», «Вы очень горячие», «Как свет», «Мило», «Так красиво», - пишут пользователи сети.

Кроме фото в костюме артистка также поделилась снимком из парикмахерской и жарким фото с подружкой. Девушки сидели на диване и соблазнительно позировали для фото.

Ранее мы писали, что Дуа Липа показала самые сочные места в обтягивающем платье, которое обтянуло ее невероятную фигурку. Девушка выбрала для съемок платье с экстремальным декольте. Кроме этого, через платье просвечивались трусики певицы, что придало особой пикантности снимку.

Напомним, что фигуристая Дуа Липа в прозрачном платье ничего не утаила: "Посмотри на себя!".

Как сообщала Politeka, Дуа Липа без лифчика попрыгала с горячими подружками, смутив даже самых смелых: «Как ты любишь».

Также Politeka писала, что Дуа Липа без белья сжала в ладонях свои спелые "ягодки": "Было так интересно...".