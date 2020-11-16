Тина Кароль, Светлана Лобода, Ольга Бузова и другие звезды похвастались своими украшениями
На первом фото позировала Тина Кароль. Красотка была в халате, а волосы спрятала под полотенцем. Образ девушка дополнила цепочкой с кулончиком, а также кольцом на пальце. Фото получилось очень нежным и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.
На втором фото уже была Светлана Лобода. Девушка была в пиджаке, под которым ничего не было. Красотка смотрела в низ, делая фото очень нежным. Образ дополнила певица яркими украшениями на шее, которые можно заметить в небольшом декольте.
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Закрывает тройку Ольга Бузова. Девушка появилась в эффектном платье с большим количеством украшений. Девушке сделали стильную укладку волос, а образ дополняло ожерелье в зоне декольте. Кадр получился эффектным, а Оля выглядела на миллион.
На четвертом месте была Леся Никитюк. Красотка гуляла в поле, куда вырядилась в топе и блузке, которую почти спустила. Образ телеведущая дополнила яркими украшениями на шее, а в руке держала лаванду.
Закрывает топ Надежда Мейхер. Красотка позировала вместе со своим партнером и была в эффектном наряде. Дополняло образ певицы стильное украшение на шее. Красотка прижалась к мужчине, делая кадр максимально соблазнительным и страстным.
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