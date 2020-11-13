Известная украинская певица Тина Кароль показала кадр для глянца

На фото звезда позировала в латексных штанах, кожаной куртке и туфлях. Тина лежала на лавочке, задрав ноги максимально высоко. Волосы у Кароль были зализаны назад, а глаза красотка закрыла от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Съемка для @vogue_ukraine "Украинки в VOGUE", - подписано фото.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Когда будут фотки с танцев?))))", "Самая красивая", "Ноги на миллион!", "как это возможно выдержать?", "Королева", "красотка на миллион", "Когда будет фотография с Юлей?", "Бомба-ракета", "Восхищаюсь", "Уже не знает как раскорячиться!", "Моя самая любимая фото из книги", "Потому что нельзя быть красивой такой", "Любимая наша звездочка", "Любимая кошечка", "Красивая Тина. Очень красивая. Но как же хочется живых фото и подписей (мыслей)... Одни проф съемки и реклама...", "О, Джей Ло...".

Сообщалось, что популярная украинская певица Тина Кароль показала свое тело во всей красе в неожиданном образе.

На снимке Кароль расслабленно лежит на полу, запрокинув руку за голову. При этом из одежды на ней только плотные светло-голубые колготы в полосочку и такого же цвета полупрозрачный топ, напоминающий спортивный бюстгальтер. Такое необычный наряд делает ее образ очень нежным и позволяет певице продемонстрировать свою идеальную фигуру.

Напомним, соблазнительная Тина Кароль распахнула пиджак, раскрепостившись перед камерой

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