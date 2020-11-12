Популярная украинская певица Тина Кароль показала свое тело во всей красе в неожиданном образе

Артистка поделилась новым фото из своей фотосессии для VOGUE. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Инстаграм.

На снимке Кароль расслабленно лежит на полу, запрокинув руку за голову. При этом из одежды на ней только плотные светло-голубые колготы в полосочку и такого же цвета полупрозрачный топ, напоминающий спортивный бюстгальтер. Такое необычный наряд делает ее образ очень нежным и позволяет певице продемонстрировать свою идеальную фигуру.

Дополняют образ красотки распущенные волосы. На фото Кароль соблазнительно согнула одну ногу и задумчиво смотрит куда-то в сторону.

Поклонники певицы активно комментируют фото.

«Я не сдержалась и стала колготкой Тины», «Шикарная», «Богиня», «До невозможности прекрасна», «это я в детстве, наполовину одетая, в шикарных колготках, лежу и смотрю мультики перед тем, как пойти в сад», «Стало трудно дышать», «Что за старшеклассница?», «Тиночка, Вы очень харизматичная девушка и просто красавица», «Невозможно быть такой красивой», «Не могу наглядеться на родинку на животе!», «Вы наверное единственная у которой пишут только о Вас хорошее. Приятно читать. Вы этого заслуживаете... Лучшая», - пишут люди.

Напомним, соблазнительная Тина Кароль распахнула пиджак, раскрепостившись перед камерой: "Жарко девочке".

Как сообщала Politeka, взъерошенная Кароль в рубашке свела с ума природной красотой: «Семейные традиции с Даником?».

Также Politeka писала, что Тину Кароль сняли в странном виде, фото жертвы моды уже в сети: "Топ под колготки - это что-то новое".