Популярная украинская певица Тина Кароль впечатлила откровенным луком в соцсетях

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, певица показала короткий видеоролик, на котором она нарядилась в такое откровенное платье, что у фанатов перехватило дух.

Кароль в черном платье прохаживается перед камерой. Вырез у наряда такой глубокий, что прекрасно видно высокий бюст исполнительницы. Также обнаженными остаются и плечи Тины. Происходит всё это под звуки композиции певицы под названием "Небо".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Фанаты всего за 50 минут поставили под публикацией более 20 тысяч лайков и оставили большое количество комментариев

"ох уж этот взгляд🤤😍 😍😍😍 Шикарная 😍 ДИВА Очень красивая и самая любимая💖🔥💋 Шикарная 😻нет слов 💥✨ Богиня Прекрасная 😍 Это был самый афигенный образ😍😍😍🔥🔥🔥❤️ Какая Вы шикарная женщина 🖤 Невероятное платье, вам очень идёт! Лучшее в этом сезоне танцев 👍💃 Охххх😻🔥держите меня Шик🔥🔥🔥🔥 Тина, мы хотим больше укладок с прямым пробором! 😻 Без зайвих слів більше овацій , більше краси, більше натхнення, ти - це муза, втілення краси ,ти це Надія це Віра Тіна це ти❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Великолепная, волшебная, манящая,Божественная, нежная, изящная Осанкой, словно лебедь, горделивая, Весёлая и сказочно красивая! Как солнышко, лучистая и светлая, В любовь и счастье празднично одетая, Глаза твои как звёздочки небесные, Вы , без сомненья, самая чудесная.❤️😍💗💖 Горячая Тина вошла в чат*🔥 Обожаю этот образ😻Тиночка, мы ждем фотографии💜😻😻", – написали они.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль откровенно рассказала об оскорблении, которое не может забыть. Так, звезда рассказала в программе "Жизнь великих людей" о моменте, когда один из номеров "Квартала 95" оскорбил ее.

"95 Квартал" частенько шутил о Тине Кароль, но их номер-пародия на популярную песню "Ноченька" обидел ее больше всего и сделал артистке неприятно.

"У них была сценка о песне "Ноченька". В тот момент я не то, чтобы обиделась, но было неприятно. Хотя ничего такого там не было. Позже парни говорили мне: "Тина, мы ничего такого не имели в виду". Чуть позже я научилась воспринимать такие номера легче и спокойнее", – призналась Тина Кароль.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев.

Также Politeka писала, что Тина Кароль в наряде искусительницы соблазнила размерами, украинцы оценили.