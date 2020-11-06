Известная модель Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret показала себя на радость фанатов

На фото Алессандра позировала в белой рубашке, которую присняла Образ красотка дополнила купальником и шляпкой, а волосы оставила распущенными. Амбросио стояла у стены, демонстрируя идеальную фигуру и формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сердце", - подписала желтым смайликом красотка фотографию.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Хой", "У тебя очень красивый бади моя прекрасная алессандра", ".. Ух ... люблю этот наряд ... цвет", "Самая красивая женщина Бразилии", "Ты просто моя моя прекрасная Алессандра", "Я не променяю тебя на весь мир, моя любовь, Алессандра", "Ты самая красивая и лучшая девушка во всем мире для меня мое прекрасное мое сердце моя любовь Алессандра", "Я скучаю по любви к тебе моя прекрасная Алессандра", "Ты прекрасна ты всегда прекрасна моя Богиня Алесса !!!!".

Сообщалось, что звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио впечатлила красотой, нарядившись в крохотный купальник во время отдыха.

«Спасатели Малибу», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографиях Амбросио в крохотном купальнике демонстрирует безупречную фигуру. А рядом с ней можно заметить друзей. Вся компания при этом веселится и смеется.

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