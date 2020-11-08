Известная модель, звезда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, испачкалась в песке
Модель обмазалась песком ради эффектных кадров на пляже, пишет Politeka.net. У этой невероятной красотки шикарная стройная фигура, которой она по праву хвастается в Инстаграм.
В этот раз модель покорила формами на пляже, нарядившись в крохотное бикини. Знаменитость надела маленький купальник розового цвета, который подчеркивал и оголял самые пикантные места.
Знаменитость также взбудоражила эффектным ракурсом, встав перед фотографом полубаком. Красотка выставила свои аппетитные "булочки" в бикини: "Смотрится эффектно".
Волосы Алессандры развеивал ветер, она погладила их руками и смотрела в камеру, улыбаясь.
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На втором кадре известная красотка показала свои ягодицы крупным планом. Алессандра потянула за лямки купальника, которые держались на бантике.
За 14 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много приятного.
Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио позировала в белой рубашке, которую приспустила. Образ красотка дополнила купальником и шляпкой, а волосы оставила распущенными. Звезда стояла у стены, демонстрируя идеальную фигуру и формы.
"Сердце", - подписала желтым смайликом красотка фотографию.
Напомним, Алессандра Амбросио занялась спортом на камеру. Красотка записала сторис, в котором показала как выполняет упражнения.
Модель делала выпады ногами в леопардовом спортивном наряде, встав на четвереньки, элегантно. При этом она умудрялась красиво демонстрировать упругие формы.
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