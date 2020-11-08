Известная модель, звезда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, испачкалась в песке

Модель обмазалась песком ради эффектных кадров на пляже, пишет Politeka.net. У этой невероятной красотки шикарная стройная фигура, которой она по праву хвастается в Инстаграм.

В этот раз модель покорила формами на пляже, нарядившись в крохотное бикини. Знаменитость надела маленький купальник розового цвета, который подчеркивал и оголял самые пикантные места.

Знаменитость также взбудоражила эффектным ракурсом, встав перед фотографом полубаком. Красотка выставила свои аппетитные "булочки" в бикини: "Смотрится эффектно".

Волосы Алессандры развеивал ветер, она погладила их руками и смотрела в камеру, улыбаясь.

На втором кадре известная красотка показала свои ягодицы крупным планом. Алессандра потянула за лямки купальника, которые держались на бантике.

За 14 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много приятного.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио позировала в белой рубашке, которую приспустила. Образ красотка дополнила купальником и шляпкой, а волосы оставила распущенными. Звезда стояла у стены, демонстрируя идеальную фигуру и формы.

"Сердце", - подписала желтым смайликом красотка фотографию.

Напомним, Алессандра Амбросио занялась спортом на камеру. Красотка записала сторис, в котором показала как выполняет упражнения.

Модель делала выпады ногами в леопардовом спортивном наряде, встав на четвереньки, элегантно. При этом она умудрялась красиво демонстрировать упругие формы.

Напомним, разморенная звезда Victoria’s Secret в тесной майке показала, кому отдает свою любовь

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