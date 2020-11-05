Легендарная модель Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret похвасталась безупречной фигурой в «невидимом» купальнике

Как рассказывает Politeka, снимки знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Утро» - коротко подписаны кадры.

На фотографиях Амбросио позирует в практически невидимом купальнике, который был дополнен колье из ракушек из серьгами в виде цепочек. Кроме того, на голове у красотки была шляпа, а плечи знаменитость прикрыла белоснежной рубашкой.

Также на снимках можно заметить сумку, которая была подобрана в цвет.

«Ох уж эти глаза, Амбросио», «ты – само великолепие», «очень красиво выглядишь», «божественный вид», «не могу перестать любоваться тобой», «крутая. Можно было ничего не говорить – это и так совершенно», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, звезда Victoria’s Secret Аллесандра Амбросио впечатлила красотой, нарядившись в крохотный купальник во время отдыха

«Спасатели Малибу», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, звезда Victoria’s Secret с красавицей-дочкой покорили смелыми кадрами в воздушных платьях.

Как сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret в "невидимых" шортах занялась йогой, соблазнив безупречным телом.

Также Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret показала самые румяные места в мини-бикини: "Лучшая леди в мире".