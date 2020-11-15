Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала пышные достоинства в черном купальнике

Девушка набирает популярность в социальной сети Инстаграм довольно активно. Кадры, представленные на ее странице, не оставляют фанатов равнодушными, ведь большинство из них сделаны для мужских журналов. При этом личные фото без лишней откровенности не менее популярны.

Ким Ли переехала жить в США не так давно, но уже стала узнаваема среди других альтернативных моделей. Девушка любит активный отдых и часто показывает, как веселится на пляже. На небольшом видео в профиле Ким показала роскошную фигуру, позируя в черном монокини.

Вырез в ее купальнике был настолько большим, что Ли с трудом скрыла бюст. Для большей привлекательности девушка покрутилась перед камерой и показала себя с разных сторон, восхитив пользователей Инстаграм.

«Красиво, очень красиво, вот так ты выглядишь; Горячий образ❤️❤; Сладкий, спасибо за угощение❤; Быть благодарным - это блаженство; Благодарен за то, что ты в моей ленте; В любви 🥴; Красиво❤; Вы совершенная, самая благодарная, самая лучшая и привлекательная женщина; Ух ты, потрясающе; И мы вам благодарны 🙏; Это какой-то взгляд; Очаровательно выглядит ... мило 🌹 Ты такая сексуальная в 🏊 купальнике 😍 Прекрасный стиль ❤».

Мы также писали, что на странице Ким в социальной сети Инстаграм довольно много пикантных кадров, на которых девушка позирует в весьма открытой одежде или кружевных бикини.

При этом личных фото, сделанных дома и не для публики, практически нет. Поэтому поклонники довольно бурно реагируют на каждый такой кадр, когда девушка делится чем-то личным в профиле. На новом снимке Ли позировала в простом сером костюме, состоящем из короткого белого топа и светлых спортивных штанов.

Модель блеснула подкачанным телом и не смогла скрыть пресс, чем удивила фанатов.

«Работала над собой не только физически, но и морально. Собираюсь сегодня к духовному целителю, чтобы направить мою энергию и уравновесить мои чакры. Желаю всем любви, изобилия и благополучия 🌬», - написала корейская модель.

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