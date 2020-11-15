Российская актриса Настя Задорожная, которая снималась в фильмах студии «Квартал 95», поделилась с поклонниками ярким кадром
"Цвета не хватает. Добавляй в комментариях цвет, которого на картинке нет", - обратилась Анастасия к своим поклонникам в подписи к посту.
Поклонники актрисы не только поделились своими идеями для ее образа, но и расхвалили ее внешность.
"Смотрю фильм королева красоты. Настя, Вы шикарная", "Здесь офигенно всё!", "О, мои треники из детства", "Девушка, мечта", "Шикарное фото", "Сразу вспомнились миньоны с таким сочетанием", - писали под постом Задорожной.
Страстная Анджелина Джоли переборщила с разрезом на платье, заворожив дикой красотой: мечта миллионов
Королева без лифчика показала, как изменилась после предательства Тарзана: «Слишком вульгарная, под стать супругу»
Ужесточение карантина: что будет с вузами и колледжами, срочное заявление МОН, «с 16 ноября…»
Пугачева показала себя настоящую без грима и парика, возраст берет свое: "Максим молодец, ухаживает за старушкой"
Ранее актриса показала фото, на котором позировала у себя дома. Несмотря на не самую гламурную атмосферу вокруг Задорожная была одета в роскошное белое платье с открытой спиной и глубоким вырезом на бедре.
Напомним, звезда фильмов «Квартал 95» в красном платье заставила мужчин потерять рассудок
Также Politeka сообщала, что игривая звезда фильмов "Квартал 95" в фуражке показала, как заводит новые знакомства
А еще Politeka писала, что напомаженная звезда фильмов "Квартал 95" в прозрачном платье плюхнулась на землю