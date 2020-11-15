Российская актриса Настя Задорожная, которая снималась в фильмах студии «Квартал 95», поделилась с поклонниками ярким кадром

На опубликованном снимке актриса предстала в лосинах синего цвета, желтом пиджаке и белоснежной майке, которая приоткрыла шикарное декольте Анастасии.





Поклонники актрисы не только поделились своими идеями для ее образа, но и расхвалили ее внешность."Смотрю фильм королева красоты. Настя, Вы шикарная", "Здесь офигенно всё!", "О, мои треники из детства", "Девушка, мечта", "Шикарное фото", "Сразу вспомнились миньоны с таким сочетанием", - писали под постом Задорожной.