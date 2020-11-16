Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша показала, как развлекается

На кадрах Маша позирует в бассейне в желтом купальнике. Красотка на нескольких фото показала, как проводит время. Девушка на последнем снимке вылезла из воды и развернулась спиной. Дочь певицы без стыда демонстрировала пышную пятую точку, которая была практически не прикрыта. Стоит отметить, что девушке только 15 лет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вам нравится когда холодно, или вы предпочитаете жаркое лето ??", - подписала снимки Мария.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Маша, люблю", "Ну и туз", "Что? Тут такая дилемма, сейчас ноябрь, а тут такое", "Фотка красивая, но сейчас налетят хейтеры", "Жаркое лето", "Видно, чья дочь", "А что дальше будешь постить? Ох...", "Орешек не плохой и ты тоже", "Холода и пить кофе под одеялом", "Мама ругаться будет", "Это дно, товарищи", "Понятно что звёздный ребенок ,сама решит, но блин тебе 15 лет,можно быть поскромнее в столь юном возрасте!", "Жесть, ребенок, что ты делаешь", "В 15 лет зад выставлять? А потом про педофилов рассказывают...", "Ноги как у Кендалл, орех как у Ким)".

Сообщалось, что популярная украинская певица Оля Полякова впечатлила красотой, примеряв яркий концертный наряд.

Так, знаменитость будет присутствовать на четвертьфинале в роли ведущей звездного балкона. На фотографии красотка позирует в ярком концертном наряде, который эффектно оголяет безупречное тело.

Напомним, помолодевшая Полякова засветила идеальный загар, распахнув халат

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