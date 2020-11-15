Украину начинает засыпать первым снегом по конец осени

Как передает Politeka.net, очередным населенным пунктом, в который пришла зима стала Шостка, Сумской области.



На страничке в Instagram опубликовали чарующие фото.



"С первым снегом", - говорится в подписи к посту.

Температура воздуха в Шостке опускалась до -1 градуса мороза, сегодня днем ожидается +1 градус тепла.





Также мы сообщали, что станцию украинских полярников "Академик Вернадский" засыпало снегом. Местами осадков намело по 170 сантиметров, что является рекордом для этого года.

Снега выпало настолько много, что полярникам пришлось буквально лопатами копать себе путь наружу.

В гидрометцентре прогнозируют, что зима в Украине будет аномально теплой, как в прошлом году.

Метеорологи объясняют это тем, что на погоду в Европе будут оказывать влияния, в первую очередь, Атлантический и Северный Ледовитый океаны, которые сейчас имеют очень высокую температуру.

Специалисты хоть и прогнозируют аномальную погоду, но она точно не будет теплее зимы 2019 года.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".



