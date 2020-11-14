Украинская певица Санта Димопулос, которая является участницей шоу «Танці з зірками», похвасталась красотой в платье с открытой спиной

Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Завтра в нашей колоде появляется новый «туз в рукаве» - Паша Вишняков 🖤 Паша - приглашенный судья, будет с нами впервые – и сразу в танце! Второй, очень красивый танец с Максом и… рулетка. Один из 4х танцев (мы не знаем какой именно🤪). Чувствую, эфир будет огонь», - говорится в сообщении.

В то же время Димопулос рассказала, что местами очень сильно уставала.

«Сегодня очень хочется лечь спать пораньше, но я на таком «подрыве», что, кажется, это не получится🙈 Да и пост пишу ещё в павильоне между репетициями). Танцую на тренировке, танцую после нее, танцую дома, танцую в голове…» - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что на опубликованных кадрах Тор позирует рядом с мужчиной в платье с открытой спиной и без белья.

До этого сообщалось, что украинская певица Санта Димопулос из «Танців з зірками» впечатлила красотой, примерив наряд с экстремальным декольте

Уточним, что на опубликованном снимке Димопулос позирует в наряде с экстремальным декольте, эффектно присев на лавочку. Дополнить образ знаменитость решила элегантной шляпкой с перчатками.

Напомним, что Димопулос взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".

Как сообщала Politeka, Димопулос похвасталась главным красавчиком в своей жизни: "Бесконечно люблю".

Также Politeka писала, что Димопулос с новой прической оторвалась за кулисами.