Наталья Могилевская по случаю пятницы 13-го превратилась в соблазнительную вампиршу и вновь показала своего «мужа» Григория Чапкиса

Звезда поделилась новым видео в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Не так давно Могилевская появилась на «Танцях з зірками» в выпуске, посвященном Хэллоуину. Там она исполнила роль роковой жены графа Дракулы в исполнении судьи проекта – 90-летнего танцора Григория Чапкиса. Судя по всему, артистам понравились эти образы, потому они решили повторить их на пятницу 13-е.

Так, в новом видео Чапкис снова появляется в образе Дракулы. Сама же Могилевская также превратилась в вампиршу с красными волосами и повязкой на глазу. Помимо них в кадре мелькают и другие люди, в частности, томные девушки на фоне мрачной обстановки.

«Что случилось с Могилевской в пятницу 13-ое?», - подписала кадры певица.

Ее поклонники активно комментируют увиденное.

«Женщина-вамп. Люблю эту песню», «Отличнейшая работа! Всегда», «ваууу, как волшебно безумно понравилось», «мистически-магическая красота. Очень интересная версия. Любимая песня. P.s Ваш образ страшно красивый. с реализмом», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Могилевская показала фото, на котором одета не по-осеннему легко. На ней необычная персиковая юбка чуть ниже колена и светло-голубая рубашка, которую певица небрежно завязала на талии. Могилевская держит в руках коричневую сумку, а ее образ дополняют стильные очки.

Напомним, Могилевская не сдержала чувств к женатому Ткачу из «Квартала 95», любовное фото: «Много всего впереди...».

Как сообщала Politeka, располневшая Наталья Могилевская стала копией Потапа, свежее видео: «Все испортила».

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