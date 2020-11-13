Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала топ своих образов, которые использовала для будущего клипа

Недавно стало известно, что Анастасия собирается снять клип. Об этом пишет Politeka.net. По этому поводу в профиле звезды в Инстаграм появилась целая серия кадров, которые продемонстрировали, как изменилась за это время сама Волочкова. Знаменитость примерила самые разные наряды, но далеко не все из них были восприняты положительно.

Более того, некоторые образы Анастасии высмеяли в сети на анти-фанатских страницах, посчитав, что сменой прически и коротким платьем с блестками ее фигуру уже не спасти.

Балерина засветила ложбинку и продемонстрировала очертания обвисшего бюста. Неброский макияж и легкие локоны дополняли ее образ. После Волочкова показала себя в образе учительницы в белом костюме, примерила вызывающий наряд из серебристой ткани с блестками и даже прошлась по беговой дорожке в пуантах.

В сети не сдержались:

«Всё кака Зинаида любит..в пуантах на беговой дорожке...бумажки типа лепестков роз; Гадкие все фото, даже там где в брюках ноги расставила; Это портфолио для ролевых игр?; Как не одевай, как не крути, а все равно получается...мамка из борделя. 😆; начнёт рекламировать себя родную, с ценником👍😂; У нее вид как будто она уже накатила, ну либо ещё протрезветь не успела; почему она так быстро слиняла; В очках :ролевые игрища в медсестру😂; Фантастическая мерзость».

В последнее время Анастасия старается оградить себя от негатива в сети и активно скрывает доступ к своему аккаунту, а также убрала совсем комментарии к постам. Чтобы не видеть сотни едких комментариев, балерина также многим контентом делится в Стори.

Тем не менее, полностью избежать внимания ей все же не удается. Дело в том, что на анти-фанатских группах сразу же собираются все самые неудачные кадры звезды и даже подмечают фотошоп, при помощи которого Волочкова пытается скрыть недостатки.

Несколько часов назад она выставила фото, на которых позировала в гримерке во время работы над новым образом. При этом ее завитые на бигуди желтые волосы и провальный макияж был серьезно раскритикованы многими комментаторами, не обделили они вниманием и фото Анастасии с распахнутым халатом.

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