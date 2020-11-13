Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женьку Ковалеву в сериале "Сваты", вызала переполох новыми кадрами
Как передает Politeka.net, 26-летняя звезда опубликовала свежие фото и видео в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала закулисье сериала "Юрчишины".
Работа над вторым сезоном завершилась, и Кошмал решила поставить запоминающуюся точку.
Актерский коллектив, включая гримеров, костюмеров и прочих сделали на прощание "живое" фото: хаотично и забавно двигаясь, создавая единый сумасшедший "ансамбль".
В кадре, в том числе, засветилась и актриса Ольга Сумская, присоединившаяся к "Юрчишиным" в этом сезоне. 54-летняя звезда делала непонятные движения руками, широко открыв рот, - создалось впечатление, что она дрыгается.
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"Спасибо всей команде и всем моим чудесным партнерам за это веселое и такое душевное путешествие🙌🏻✨🙏🏼 #Юрчишины2 люблю вас ❤️", - подписала кадры Анна.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Не могу успокоиться🤣🤣🤣"
"❤️Спасибо тебе дорогая❤️Ты прекрасная партнерша и светлый человек❤️Обнимаю тебя крепко🤗🌺🌼🌸🌻" - "о таком партнере, как ты, можно только мечтать! Ты крут! крепко обнимаю🤗🤗🤗❤️"
"Вот, что значит выглядеть прекрасно и не надо для такой красоты тонны штукатурки"
"Анна Кошмал такая хорошенькая, красивая.😍😍😍 Не то что в Сватах играла гота. 😂"
"дамочка вы потрясающая❤️❤️🔥"
Ранее мы сообщали, Кошмал взбудоражила сочным снимком в коротких шортиках. Девушку накрыла волна ностальгии за летними жаркими деньками.
"Верните меня обратно...☀️✨💫 #Barcelona🇪🇸", - подписала фото Анна.
В кадре звезда "Сватов" сидела на скамейке, блеснув упругими ножками.
Напомним, взрослая Женька из «Сватов» забыла надеть лифчик, сверкнув формами в тонком платье
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