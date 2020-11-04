Известный украинский хореограф Влад Яма, звезда «Танців з зірками», показал себя на тренировке
На фото Влад позировал в шортах, майке и кроссовках. Яма был в спортзале, где занялся своими руками. Хореограф улыбался, делая подход. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Люблю улыбаться во время подхода", - написал Влад под фотографией.
На втором фото Яма показал себя более близко. Можно заметить, что хореограф ходит с беспроводными наушниками заниматься в спортзал.
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"Пока занимались хозяйством, соскучился по залу", - подписал кадр Влад.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Мотивируешь".
Сообщалось, что телеведущий Юрий Горбунов напугал публику свежим фото с судьей "Танців з зірками" Владом Ямой.
Если на фото Горбунова легко узнать, несмотря на пышные усы и шляпу-цилиндр, то вот Яма изменился до неузнаваемости. Хореографа отлично загримировали: побледеневшему Владу приклеили реденький парик на лысину.
Мы писали, что знаменитый украинский хореограф и судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма поразил перевоплощением.
В своем микроблоге он показала фото, на котором запечатлен с темной густой кучерявой шевелюрой. Одет Яма в короткое малиновое платье, колготы в сеточку и черные босоножки.
Напомним, игривый Влад Яма из «Танців з зірками» пошалил на камеру, заинтриговав обещанием
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