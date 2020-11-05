Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма устроил чувственную фотосессию на берегу со своей женой

Соответствующими снимками поделилась в своем Инстаграм Лилия Яма, пишет Politeka.net. Она также поделилась своими мыслями об идеальной семье.

Так, Лилия призналась, что считает женщину – крыльями мужчины.

«От ее настроения во многом зависит общая атмосфера в семье. Я не могу сказать, что делаю что-то намеренно в нашей семье, пользуясь какими-то правилами из книг. Все происходит на уровне ощущений и интуитивно. Понимаю, что очень важно поддерживать своего мужа и верить в него всем сердцем. Иногда даже больше, чем он сам. Наша Вера и Поддержка - активные стимуляторы развития и достижения успеха для родной половинки. А любовь – вдохновляет», - написала жена Ямы.

На опубликованных ею снимках они с мужем позируют на песке в стильных образах. Так, Влад выбрал для фотосессии джинсы и черную майку, полностью открывающую его руки. Сама же Лилия предстала в облегающем черном платье с открытыми плечами, идеально подчеркивающем все изгибы ее фигуры.

Поклонники пары не смогли сдержать своих эмоций от увиденного.

«Слова просто в мишень вы одно целое», «Шикарные "Крылья" у Вас, Влад», «Вы очень красивая и гармоничная пара! Будьте Счастливы и Любимы!», «И крылья шикарные, и размах отличный», - пишут люди.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" похвалилась галантным красавцем-сыном, весь в отца.

Как сообщала Politeka, Влад Яма из «Танців з зірками» рассказал, как покорял вершины в красных трусах: "И как после этого не любить...".

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