Украинский танцор и хореограф Влад Яма похвастался романтичным фото с женой Лилианой

Как передает Politeka.net, 38-летний артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал вместе с супругой в похожих нарядах.

Горячая брюнетка стояла позади мужа, в черном обтягивающем платье без бретелей. Невооруженным глазом заметно, что на красотке нет бюстгальтера: зона декольте способна искусить кого угодно. Голову девушка украсила аксессуаром из бусин. Лилиана обхватила руками Влада, положив одну ему на плечо, а другую чуть ниже локтя, и опустила взгляд.

Яма позировал в черной фктболке без рукавов и синих джинсах. Оба стояли с серьезным выражением лица.

"Вместе мы - сила! .. ❤️ @liliya_yama", - подписал снимок хореограф.

Пользователи пришли в восторг и кинулись комментировать увиденное:

"Красиві )"

"І навіть більше!🤗🤩🤩"

"Вау 🔥"

"Очень красивое фото!!!!!👍"

"Дуже гарно!!! 😍"

"Супер пара.⭐"

"Как 2 чёрных лебедя! 💜❤️Ну очень красивые 😻😻"

"Краса, дуже гармонійне фото😍"

Ранее мы сообщали, Влад Яма в одном из шоу насмешил публику пародией на певицу Настю Каменских. В черном парике, малиновом платье и с ярким гримом звезда отжег под песню "Elefante".

Яма показал несколько фирменных движений своего прообраза и от души повилял задницей.

"NK к вашим услугам 😘 Я запомню @maskarad_1plus1 именно таким! .. Вторая минута выступления еще откровеннее, но это уже на YouTube... Спасибо за безумную поддержку", - подписал ролик Влад.

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Как сообщала Politeka, Влад Яма из «Танців з зірками» рассказал, как покорял вершины в красных трусах: "И как после этого не любить...".

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