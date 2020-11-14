Девочке всего три года

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая напомнила о себе участием в проекте «Танці з зірками», показала, чем занимается ее младшая дочь по вечерам

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала короткое видео, на котором запечатлела свою дочку Евдокия.

Как известно, у 38-летней Фреймут трое детей. Старшую Злату она родила в 2006 году в Лондоне. Сына Валерия и дочку Евдокию она родила в браке с генпродюсером «Нового канала» Владимиром Локотко.

На опубликованном видео видно, как малышка играет с коляской. Однако трехлетняя Евдокия решила проявить фантазию: она котила коляску, а сама в этот момент передвигалась на велобеге. Такой способ игры удивил многих поклонников Фреймут.

Кстати, на одном из эфиров «Танці з зірками» Ольга станцевала совместный танец с Евдокией и своей мамой. Девочка очень успешно справилась с заданием, несмотря на возраст.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут в одном из интервью призналась, что семья и муж сильно изменила ее характер. До замужества она была озабочена карьерой и зарабатыванием денег. После того, как она вышла замуж, смогла расслабиться и позволить себе заниматься детьми.

Напомним, что Ольга Фреймут обрушилась с тирадой на грешников и прожигателей жизни: «Моя миссия…».

Как сообщала Politeka, что Ольга Фреймут перестала выходить в людные места и живет в страхе: "Не закончится никогда...".

Также Politeka писала, что соблазнительная Фреймут избавилась от белья, примерив пиджак на голое тело: божественный ракурс.