Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая напомнила о себе участием в проекте «Танці з зірками», показала, чем занимается ее младшая дочь по вечерам
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала короткое видео, на котором запечатлела свою дочку Евдокия.
Как известно, у 38-летней Фреймут трое детей. Старшую Злату она родила в 2006 году в Лондоне. Сына Валерия и дочку Евдокию она родила в браке с генпродюсером «Нового канала» Владимиром Локотко.
На опубликованном видео видно, как малышка играет с коляской. Однако трехлетняя Евдокия решила проявить фантазию: она котила коляску, а сама в этот момент передвигалась на велобеге. Такой способ игры удивил многих поклонников Фреймут.
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Кстати, на одном из эфиров «Танці з зірками» Ольга станцевала совместный танец с Евдокией и своей мамой. Девочка очень успешно справилась с заданием, несмотря на возраст.
Ранее мы писали, что Ольга Фреймут в одном из интервью призналась, что семья и муж сильно изменила ее характер. До замужества она была озабочена карьерой и зарабатыванием денег. После того, как она вышла замуж, смогла расслабиться и позволить себе заниматься детьми.
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