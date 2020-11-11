Українська телеведуча Ольга Фреймут після вильоту з "Танців з зірками" продовжує боротися з хейтом, який обрушився на неї
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала відеозвернення, в якому розповіла про свою місію.
"Ваші повідомлення, вони не були короткими, аби якими. Вони були довгими, дуже обдуманими. Вони допомогли мені зорієнтуватися і переконатися в тому, про що я думала, але не була впевнена. Чому мені, людині, яка все життя боролася за справедливість, за високі стандарти в сфері обслуговування, і зараз взялася за етикет, чому саме на мою адресу сиплеться стільки хейта", - задалася питанням Фреймут.
Як відомо, Ольга стала рекордсменкою нового сезону шоу за кількістю негативних коментарів, які залишали під її танцями. Глядачі не підбирали виразів, описуючи її танцювальні здібності.
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"Моя місія з цим хейтом і негативом боротися. Виховувати себе, бути більш лояльною до людей. Виховувати тих, хто поруч і давати їм можливість зробити світ зручнішим. Це, напевно, і є моя місія. Я багато говорила друзям, і це моя життєва позиція, що людина без мети - грішна. Коли ви прокидаєтеся вранці, їсте, нічим корисним не займаєтеся, лягаєте спати - це невиправдане марнування життя", - підвела підсумок телеведуча.
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