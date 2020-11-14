Украинская певица, экс-солистка ВИА Гра, Надежда Мейхер поразила озорным образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото, на котором предстала в пикантном корсете с вырезами и пышной золотистой юбке. Надя с озорным видом сидела в глубоком кресле, а возле нее сидело два больших пса. С виду фото получилось очень впечатляющим.

Особое внимание привлек образ Надежды. В ее топе посередине были маленькие разрезы, от которых невозможно было оторвать взгляд. Мейхер написала, что это фото сделано на съемках.

Как известно, сейчас Мейхер принимает участие в шоу «Танці з зірками», где совместно с партнером Кириллом Васюком прошла в четвертьфинал проекта. Несмотря на то, что судьи ставят Наде высокие баллы, зрители не очень хорошо голосуют за нее, так как Мейхер постоянно попадает в зону риска. Впрочем, судьи пророчат Надежде попадание в финал конкурса.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер уже показывала свой образ вблизи. Красотка сделала селфи, на котором можно было рассмотреть невероятно красивый топ с разрезами. Черный топ с металлическими застежками оголил плечи звезды и сделал акцент на зоне декольте.

Напомним, что чувственная Надежда Мейхер притворилась скромницей, позабыв прикрыть бюст: "Не останавливайтесь!".

Как сообщала Politeka, что загадочная Надежда Мейхер примерила кожаное платье и покорила своим талантом: «Вечер любви…».

Также Politeka писала, что у Надежды Мейхер новый партнер на "Танцях з зірками", пророчат провал: "Бедные...".