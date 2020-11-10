Колишня солістка популярної групи ВІА Гра Надія Мейхер розбурхала шанувальників пікантними кадрами

Як повідомляє Politeka.net, 38-річна виконавиця виклала у своєму мікроблозі в Instagram нові фото, на яких показала цілий "калейдоскоп" розкутих поз в пікантних нарядах.

На одному зі знімків Мейхер сидить на ліжку, закинувши ногу за ногу в білій сукні і чорних босоніжках.

На наступних кадрах зірка в більш відвертих нарядах, що дозволяють розглянути її неймовірну фігуру з різних ракурсів. Особливо впадає в очі розкішний бюст співачки, ледь прикритий прозорою тканиною і ботфорти на ногах зірки.

"Кругообіг життя... Ніщо не зупинить Світанок, як ніщо не зупинить Захід Сонця... Як ніхто і ніщо не може зупинити нас бути щасливими, пливучи по бурхливій річці життя!"–- підписала знімки знаменитість.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Надія МЕЙХЕР (@nadyameiher) 7 лис 2020 в 11:47 PST

Шанувальники навперебій почали хвалити надію в коментарях, захоплюючись її грацією і розкутістю.

"Справжня Прекрасна дівчина-вогонь😍 ви прекрасні ❤️🖤я виросла на Ваших піснях красуня!!!🌹🌹 Красива🔥 Яка ж ви красаааавицааааа😍😍 Надя ти супер❤️🔥 Ви велика розумниця, ви несете у світ красу, натхнення, величезний труд в тому, що ви зараз робите, не зупиняйтеся🥰🤗❤ Як же я люблю Ваш носик😍😘😻 Надія, неймовірно ніжна і така чарівна😌❤️ Стільки компліментів, Надія, найголовніше, правдивих Шикарна і дорога жінка!!! Божественна красуня ❤️❤️❤️❤️❤️ чудово!👏 👏 👏 Кожне фото хотілося розглядати, милуючись вашою глибинною красою, вогнем!🌹 🌹 🌹 Шикарна ! Надія ви зразок жіночності,харизматичності,ніжності, пристрасті. Неймовірна по енергії . Оплески Вам! Люблю безмірно. Поважаю вас за те,що ви робите,за те ,що ви досягли в житті і за те, що ви пережили. Мудра", - пишуть фоловери.

Раніше ми повідомляли, що Надія Мейхер в новому ефірі шоу «Танці з зірками» буде танцювати з новим партнером. Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram. Як стало відомо, у вечір Хеллоуїна учасники шоу поміняються партнерами. Продюсери вирішили підлити масла у вогонь протистояння екс-солісток ВІА Гри Надії Мейхер і Санти Дімопулос, і поміняли їх партнерами.

Нагадаємо, що Надя Мейхер після ганьби на "Танцях з зірками" змінила партнера, Дімопулос буде в захваті « " Хана паркету»

Як повідомляла Politeka, томна Мейхер розмріялася про нового партнера на" Танцях з зірками "і полонила привабливою позою:"Богиня".

Також Politeka писала, що зганьбилася Мейхер зірвала образу на Кухар з "Танців з зірками»: " потрібно ще рости і рости".