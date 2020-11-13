Це буде дуже незвичайний ефір

Надія Мейхер з'явилася з новим партнером на передодні наступного випуску "Танців з зірками"

Новий пост, присвячений змінам на паркеті, які належить побачити глядачам вже у неділю, з'явився на сторінці «Танців з зірками» в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У чвертьфіналі шоу учасників чекає досить складне завдання. Їм належить виконати відразу три танці: один зі своїм партнером, другий - з одним із суддів проекту, а також фінальний «танець за життя», який виберуть для пари шляхом жеребкування.

Зокрема, Наді Мейхер належить станцювати самбу з 90-річним Григорієм Чапкісом. На новому фото співачка і її поточний партнер Кирило Васюк позують поруч зі знаменитим танцюристом.

У свою чергу, Санта Дімопулос і Макс Леонов виконають румбу з суддею-джокером Павлом Вишняковим.

Юлії Саніній і Дмитру Жуку належить станцювати Віденський вальс з Владом Ямою.

А Сергій Мельник з Аделіною Делі встануть на пуанти з Катериною Кухар для того, щоб показати балетні па.

Українці бурхливо обговорюють майбутній випуск програми. При цьому деякі переживають, що парі Наді Мейхер може бути важко через вік її нового партнера.

"Бідні учасники....дай їм енергії і бажання витримати стільки танців і репетиції", "хто б сумнівався, що Чапкіс з надією буде танцювати", "Санті і Наді не пощастило без образ, не зможуть вони показати в такому тандемі свій потенціал", "залишилися тільки сильні пари, прям дуже сильні за всі сезони", " Яму прифотошопили?", "Хотілося б побачити, наприклад, від пари Санти і Наді хіп-хоп, а то майже весь час бальні танці", - пишуть люди.

Нагадаємо, роман спалахнув на "Танцях з зірками", закохані більше не приховують почуттів: "Заради неї я готовий рвати всіх".

Як повідомляла Politeka, новий скандал струсонув "Танці з зірками", Яма і Чапкіс вирішили потріпати нерви: "Досить рятувати Мейхер!".

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