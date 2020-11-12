Заворотнюк уже чувствует себя лучше

Онкобольная звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк перестала прятаться в своем роскошном особняке

Об этом пишет Телепрограмма.

Как известно, актриса уже шесть месяцев проходит реабилитацию в своем подмосковном особняке.

Если раньше Анастасия Заворотнюк вела затворческий образ жизни, то сейчас, как уверяют СМИ, она перестала прятаться и даже выходит на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Из-за того, что родные и близкие окружили ее любовью, Анастасия Заворотнюк уже чувствует себя лучше.

Несмотря на переезд в особняк, Анастасия Заворотнюк продолжает посещать клинику для прохождения процедур. Авто подъезжает к трехэтажному дому звезды так, чтобы посторонним не было видно, как онкобольную актрису сажают в транспортное средство. И такая конспирация связана с тем, что близкие Заворотнюк опасаются, как бы журналисты не сфотографировали Настю в таком состоянии.

Родные Заворотнюк не скрывают, что актриса сильно изменилась во внешности после болезни и химиотерапии. По словам театрального продюсера Валерия Сергеева, Настю теперь невозможно узнать.

Один из медиков, в свою очередь, видел, как Заворотнюк подвозили к больнице в инвалидном кресле.

"Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает", - подчеркнул он в общении с журналистами.

Стоит напомнить, что у Анастасии Заворотнюк рак появились в 2019 году.

В середине мая текущего года директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров публично заявил, что у актрисы глиобластома. При этом родные артистки не отрицают, что она больна, но никаких комментариев по этому поводу не дают.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк нарядилась поярче, поразив внешним видом.

Как сообщала Politeka, грустная дочь Заворотнюк в траурном виде рассказала об увиденном знаке с неба.

Также Politeka писала, что больная раком Заворотнюк внезапно прервала молчание, фото с мужем облетело сеть.