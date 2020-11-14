Зірки відомого гумористичного проекту "Дизель шоу" вразили публіку яскравими перевтіленнями заради нових виступів

Як повідомляє Politeka, нові кадри були опубліковані на сторінці компанії в соціальній мережі Instagram.

"Ну що ж, у кур'єрів знову додасться роботи😱 а коли поспішаєш, щоб вчасно зробити доставку, можуть трапитися неприємні казуси! Саме це сталося з героями номера з прем'єрного випуску «Дизель Шоу» 🤪 Кур'єри, будьте обережні, у вас адже немає в знайомих найсильнішої людини планети, яка може прийти на допомогу...😂 ",- сказано в анонсі до нової програми.

Шанувальники відповіли в коментарях, що з нетерпінням чекають нового випуску, а також запевнили зірок у своїй любові і відданості.

"Чекаю з нетерпінням ☺ Дизель шоу Класссссс бравооооооо успіхів", - написали фанати.

Раніше ми повідомляли, що актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко зараз бере участь у проекті "Танці з зірками".

Свою особисту історію про цькування школі, зірка відверто розповіла ведучим і глядачам «Сніданку з 1+1». Вікторія згадала, що піддалася знущанням в день, коли прийшла на уроки в подарованій мамою модній спідниці, яка і стала причиною заздрості і агресії з боку старших дівчаток.

"У сьомому класі мама подарувала мені класну закордонну міні-спідницю. Звичайно ж, я щаслива прийшла в ній в школу", — каже Вікторія.

Нагадаємо, посивіла зірка" Дизель шоу " Булітко спантеличила сміливим перевтіленням і глибоким декольте: забавні кадри.

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