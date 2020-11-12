Зірка "Дизель шоу", актриса і співачка Вікторія Булітко зважилася на кардинальні зміни

Як передає Politeka.net, 37-річна красуня перевтілилася в сиву жінку. Вона опублікувала кадри зі зйомок у себе в Instagram, але фанати записали їх і поділилися на одній з фан-сторінок знаменитості.

На відео Вікторія позувала в перуці з сивим волоссям. Вона припустила, що саме так буде виглядати в старості.

"Сьогодні багато думаю. Багато про що..Про складне. Та так багато, що трохи посивіла", - підписала відео зірка.

Шанувальники залишилися в захваті від образу красуні, написавши під постом зворушливе зізнання.

"Якою Вікуся б не була, і скільки б їй не було років, ми завжди будемо її любити, і вона буде такою ж чарівною красунею як і завжди", - пишуть фанати зірки.

Як відомо, Вікторія Булітко з 2015 року є постійною актрисою гумористичного проекту «Дизель шоу». Крім цього, артистка взяла участь у шоу "Танці з зірками", де в парі з Дмитром Дікусаром посіла третє місце.

Раніше ми писали, що Булітко похвалилася чудовими метаморфозами. Вона пофарбувала волосся в рудий колір, чим підкорила шанувальників.

"Чи то осінь так на на мене впливає, чи то просто давно не було змін", - підписала свіжий знімок зірка.

Нагадаємо, що Вікторія Булітко спантеличила вульгарною витівкою на камеру:"тепер пора на...".

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