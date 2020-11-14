От такого снимка становится горячо даже в самый прохладный день!

Киевская модель Алена Омович решила помочь поклонникам скрасить холодную субботу своим очередным горячим фото

Красотка опубликовала снимок, сделанный утром на кухне, и опубликовала его на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото она позирует в красном кружевном боди, повернувшись к камере боком и держа в руках газету. Как видно на кадре, белье совершенно не скрывает достоинств Алены: пышной пятой точки и груди шестого размера.

Ракурс выбран так, что и без того нереальная талия девушки кажется еще более тонкой, а ягодицы – еще пышнее.

Утренний образ дополняет яркий макияж, где основной упор сделан на губы: они покрыты ярко-красной помадой.

Волосы Омович собрала в пучок на затылке, продемонстрировав свои скулы и красивую шею.

Она поинтересовалась у фолловеров, с чего начинается их утро, попросив быть оригинальными.

В комментариях подписчики модели рассказали о том, каким видят свое идеальное утро, а также нашлись те, кто заподозрил красотку в злоупотреблении фоторедактором для получения еще более эффектной картинки.

«Стена поплыла», В Киеве нынче жарко», «Алёнка как всегда очень шикарная», «Советую внимательней редактировать фото, а то у вас мебель и стена поплыли вместе с талией вправо», «❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥👙👙💋💋💋💋💋💋💖», – пишут под публикацией.

Отметим, что ради идеальной фигуры Алена не только увеличила бюст и ягодицы. Она также придерживается правильного питания, чтобы ее вес не превышал 45 кг при росте 170 см.

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