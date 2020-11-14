Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала яркий кадр с новым имиджем

Алена является одной из самых скандальных альтернативных моделей Украины. Девушка не только прославилась за пределами своей страны, но еще и продолжает привлекать внимание к себе смелыми выходками и необычной внешностью. Так, звезда после множественной пластики перестала быть похожей на саму себя, однако она уверяет, что так ей нравится намного больше.

Недавно модель рассказала, что на ее имени довольно часто пытаются пропиариться блогеры, которые совсем не популярны, именно поэтому в Инстаграм она прекратила публиковать так много кадров, как это было раньше. В свою очередь на фан-аккаунтах продолжают постить лучшие фото Алены.

На одном из фото она позировала в болотного цвета боди на тонких лямках и с трудом прикрыла бюст шестого размера в довольно смелой позе. Поездка на яхте в таком смелом виде не оставила фанатов равнодушными.

«Клеопатра 😍❤️Красиво, я догадываюсь что за магазин 😁; Эту самую фотку ты скидывала себе в сторис раньше и она была ещё без этого дикого фотошопа талии 🤣🤣🤣; Великолепно 🌹; Ты богиня 🌹🌹🌹; Сногсшибательно выглядишь! 🔥🌷; мужчинам для ночных фантазий?😘🥰; Фантастика 😍😘💕 очень красивая; Какой образ 😍😍😍; ❤️с любовью из франции; Красавица😍😍😍; Шикарна👏👏👏».

Мы также писали, что Алена отличается от других девушек тем, что не стесняется показывать бюст и не только. Ради идеальной фигуры она увеличила бюст до шестого размера и придерживается правильного питания, чтобы ее вес не превышал 45 кг при росте 170 см.

Худощавая фигура девушки выделяется также и тем, что модель поставила имплантаты, увеличивая ягодицы и слишком часто посещает солярий, не давая бронзовому загару исчезнуть. Как видно на фото, представленных одним из магазинов, с которым сотрудничает Омович, девушка не может скрыть достоинства.

Она постоянно появляется без лифчика, демонстрирует свое тело в смелом виде и не думает скрывать бюст, когда тот выскальзывает из светлого комбинезона с вырезами по бокам.

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