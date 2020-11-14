Велика кількість українців позбавлена можливості вийти на заслужений відпочинок при досягненні пенсійного віку

Через це Кабмін прийняв рішення про надання тимчасової соціальної допомоги пенсіонерам, яким не вистачає стажу.

Ця допомога триватиме в період з 1 січня 2018 по 31 грудня 2020 року, пише Finance.ua.

Але і тут є свої нюанси. Так, отримати допомогу замість пенсії можуть тільки ті, хто на момент оформлення соціальних виплат має не менше 15 років страхового стажу. Крім того, виплати можуть отримати лише ті, хто досяг віку, за якого українці набувають право на пенсійну виплату.

Для призначення соціальної допомоги, українцям потрібно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем прописки або за адресою фактичного проживання. Там оформляється заява і надаються необхідні документи: паспорт + ІНН; довідку про наявний страховий стаж і декларацію про доходи і майновий стан.

Сума державної допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Але при цьому не більше 100% ПМ для непрацездатних громадян.

Максимальний розмір соціальних виплат пенсіонерам у 2020 році становить: з 01. 07. 2020 по 30. 11. 2020 отримають по 1712 грн; з 01. 12. 2020 по 31. 12. 2020 можуть розраховувати на 1769 грн.

Нагадаємо, що українцям розкрили нюанси підрахунку розміру пенсії, можна отримувати до 17 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, накопичення пенсій може стати новою аферою, українців попередили про проблеми.

Також Politeka писала, що пенсії в Україні масово уріжуть, хто постраждає найбільше.