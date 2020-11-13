З'явився новий нюанс, коли особистість одержувача пенсії або державної допомоги можуть піддати ретельній перевірці

Так, 11 листопада на засіданні Кабміну були внесені зміни в Положення про порядок призначення житлових субсидій і в Порядок виплати пенсій і грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Про це передає Politeka.net з посиланням на Урядовий портал.

У нових правилах передбачена перевірка реальності одержувача пенсії або держдопомоги. Під підозрою опиняться ті, хто протягом одного року або більше не користується зарахованими на карту коштами.

У такому випадку, згідно з Постановою, запуститися механізм перевірки особи одержувача.

Для початку уповноважений банк повідомить про підозру органу Пенсійного фонду або соціального захисту населення, який, у свою чергу, проведе ідентифікацію та верифікацію особи на підставі пред'явленого (в обов'язковому порядку) одержувачем особисто паспорта громадянина України або іншого документа, який засвідчує особу та підтверджує її вік та визначений законодавством документ, у якому зазначено відомості про місце проживання.

Раніше ми повідомляли, на тому ж засіданні Кабміну, 11 листопада, прийнято рішення про те, що відтепер українцю, який бажає відкрити рахунок для отримання пенсії або соціальної допомоги, потрібно звернутися тільки до Пенсійного фонду або органу соцзахисту населення - минувши "похід" в банк. Таким чином, в уряді спростили процедуру. ПФУ (або інша уповноважена структура) в терміни не пізніше п'яти днів від отримання документів бажаючого оформити карту, самостійно передає всі дані в обраний заявником банк.

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