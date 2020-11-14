Известная российская актриса Настя Задорожная, которая играла в фильмах студии «Квартал 95», поделилась с поклонниками главным открытием уходящего года

Звезда опубликовала снимок, на котором позирует в длинном красном кружевном вечернем платье в пол, стоя на куче песка со щеткой в руках, передает Politeka.net cо ссылкой на страницу актрисы в Инстаграм.

Платье красиво облегает фигуру девушки, демонстрируя тонкую талию и округлые бедра. Образ дополняют макияж и укладка. Длинные волосы Насти волнами спадают по плечам.

В публикации актриса рассказала о том, что решила освоить новую специальность, а все началось с обычного ремонта.

«Это могла бы быть обложка журнала или афиша фильма. Но в этом году всё круто поменялось. И творческий потенциал «нащупался»в том, что принесло людям и лично мне, много неоднозначных эмоций. В самый разгар ремонта назрел логичный вопрос: почему так ЧАСТО в процессе РЕМОНТА возникают «внештатные ситуации»? Мы с вами это подробно обсудили и не раз. Человеческий фактор никто не отменял( выбор квалифицированных специалистов на плечах заказчика),но в большинстве случаев, решает именно СПЛОЧЕННЫЙ ПРОЦЕСС между ВСЕМИ участниками КОМАНДЫ, которая делает ремонт вашей мечты. Идея получила продолжение и стала приложением. И прямо сейчас проходит бета-тестирование. ДА. Настя осваивает IT. И песочные горки! Девочка со шваброй в руке настроена серьезно», – дополнила снимок Анастасия.

«с метлой..??!🙄», «А ступа где?», «Внештатные ситуации от того, что информация плохо усваивается, когда с такой красотой общаются 😁», «❤️😍😍😍 ого шикарная леди», «Ты прям, как Фея ! Только та с палочкой, а ты со шваброй. 👍👍👍», «Ты прям БЕЙОНСЕ тут 🔥🔥🔥❤️❤️❤️», – пишут в комментариях поклонники.

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