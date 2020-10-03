35-летняя российская актриса и певица Настя Задорожная, которая снималась в фильмах с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, предстала в красивом образе

Актриса активно снимается в фильмах и сериалах, а также не забывает вести страничку в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, звезда в одном из своих последних постов показала стройную фигуру, сидя на подоконнике.

Артистка - в светлом пиджаке, который был слегка расстегнут и из-под него выглядывала белоснежная маечка.

Также на красотке были, вероятно, брюки, подчеркнувшие ее ножки.

Анастасия распустила волосы средней длины, которые были слегка взъерошенные. Она широко улыбалась и смотрела в окно.

"Love♥️", - написала Задорожная.

За 12 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Какая крутая фотография. Мисс оригинальность", "Какая же ты очаровашка 😍🌹👍🔥👏", "Ангел ❤️", "Прелесть 👏", "Красотка 🔥", "Красотулька❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Ваааай😻", "Очень красивая 💕", "Кого...", "Настенька, ты моя лучшая подруга ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Задорожная позировала в простой трикотажной домашней кофте, украшенной спереди кружевом. Ее волос собраны в хвост, а особое внимание притягивают глаза. Актриса оттенила их, а также подчеркнула длинные ресницы с помощью туши.

Учитывая, что у нее огромные глаза, на фото она получилась похожа на олененка Бэмби из диснеевского мультфильма.

Отметим, Анастасия Задорожная снималась в фильмах "Квартал 95", в частности, "Любовь в большом городе 1,2,3".

Напомним, горячая звезда фильмов с Зеленским огорошила переменой в жизни: "Ну, нифига себе!".

Как сообщала Politeka, Анастасия Задорожная дала совет всем женщинам, с чего начать весну.

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