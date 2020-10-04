35-летняя звезда фильмов "Квартал 95" Анастасия Задорожная на днях распрощалась с "холостой" жизнью

Как передает Politeka.net, счастливая актриса делится фото с новоиспеченным супругом в своем микроблоге в Инстаграм. Правда, имени своего избранника звезда не называет.

На последнем снимке Анастасия показала нежный поцелуй: они с мужем нацепили одну на двоих защитную маску, скрыв "интимный" момент - вышло оригинально и забавно.

"Хороша парочка: Баран да Ярочка", - придумала веселую подпись Задорожная.

До этого девушка выставляла снимок с тату-росписями на своем пальце и запястье мужа.

"Оооо! Поздравлю!!!!"

"Ребята, счастья Вам на долгие годы!😘"

"Одна маска на двоих. 🔥🔥🔥"

"Никакой соц. дистанции ваще))"

"Не пойму с чем поздравляете, с татуировкой?" - "я ещё вижу кольцо на правой руке😏"

"Пара скрепила свой союз вот так нетривиально! Это пост о любви, а не о тату, господа! Пожелаем счастья! 💞"

Ранее мы сообщали, Задорожная впечатлила атмосферным снимком. Благодаря удачному освещению и ракурсу, фото с улыбающейся Настей получилось весьма красивым. Взъерошенная актриса сидела на подоконнике в белом брючном костюме, блеснув пикантной "полоской" в распахнутом пиджаке.

"Love♥️", - коротко подписала фото Задорожная.

"Какая же ты очаровашка 😍"; "Прелесть 👏"; "Настенька Любимая!!! Ты прекрасна!!! Милая!!!😍"; "Кого...😮"; "Ангел ❤️", - отреагировали пользователи.

Напомним, горячая звезда фильмов с Зеленским огорошила переменой в жизни: "Ну, нифига себе!".

Как сообщала Politeka, Анастасия Задорожная дала совет всем женщинам, с чего начать весну.

Также Politeka писала, что ослепительная красотка из фильмов "Квартал 95" потрясла раскованной позой: "Ох, можно..."