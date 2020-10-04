35-летняя звезда фильмов "Квартал 95" Анастасия Задорожная на днях распрощалась с "холостой" жизнью
Как передает Politeka.net, счастливая актриса делится фото с новоиспеченным супругом в своем микроблоге в Инстаграм. Правда, имени своего избранника звезда не называет.
На последнем снимке Анастасия показала нежный поцелуй: они с мужем нацепили одну на двоих защитную маску, скрыв "интимный" момент - вышло оригинально и забавно.
"Хороша парочка: Баран да Ярочка", - придумала веселую подпись Задорожная.
До этого девушка выставляла снимок с тату-росписями на своем пальце и запястье мужа.
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"Оооо! Поздравлю!!!!"
"Ребята, счастья Вам на долгие годы!😘"
"Одна маска на двоих. 🔥🔥🔥"
"Никакой соц. дистанции ваще))"
"Не пойму с чем поздравляете, с татуировкой?" - "я ещё вижу кольцо на правой руке😏"
"Пара скрепила свой союз вот так нетривиально! Это пост о любви, а не о тату, господа! Пожелаем счастья! 💞"
Ранее мы сообщали, Задорожная впечатлила атмосферным снимком. Благодаря удачному освещению и ракурсу, фото с улыбающейся Настей получилось весьма красивым. Взъерошенная актриса сидела на подоконнике в белом брючном костюме, блеснув пикантной "полоской" в распахнутом пиджаке.
"Love♥️", - коротко подписала фото Задорожная.
"Какая же ты очаровашка 😍"; "Прелесть 👏"; "Настенька Любимая!!! Ты прекрасна!!! Милая!!!😍"; "Кого...😮"; "Ангел ❤️", - отреагировали пользователи.
Напомним, горячая звезда фильмов с Зеленским огорошила переменой в жизни: "Ну, нифига себе!".
Как сообщала Politeka, Анастасия Задорожная дала совет всем женщинам, с чего начать весну.
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