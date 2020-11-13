Российский хореограф Мигель вывел певицу Аллу Пугачеву на чистую воду, раскрыв ее истинный характер

Как передает Politeka.net, Мигель стал гостем YouTube-канала PEOPLETALK TV, рассказав ведущей подробности конфликта с Пугачевой.

По словам хореографа, Примадонна слишком многое себе позволяла во время съемок проекта "Рождественские встречи".

"Там была жесть, в которой я не захотел участвовать и после пообещал себе, что я больше никогда не буду работать с Аллой Борисовной", - заявил Мигель в интервью.

В частности, Мигель стал свидетелем, как артистка отчитывала коллег, поставив их в ряд. Танцор видел, как те склонили головы и послушно кивали, безропотно выслушивая замечания Примадонны.

"И потом все ко мне подходят и говорят, Мигель, не обращай внимания, это так нормально... Я не могу так, - возмутился танцор. - Это уже стиль жизни. То есть она (Пугачева - ред.) находится в таком возрасте... что с ней могут работать только те люди, который при ней, какие-то новые "впрыски" уже туда не пойдут".

По словам Мигеля, после праздника он собрал всех танцовщиков и ушел.

"Потом мне звонила ее ассистентка и говорила: "Мигель, если ты не вернешься, мы не начнем". Меня уговорили, и я вернулся на праздник, поблагодарил... Она мне потом сказала: "Ну, да... Ты, конечно, своенравный. Но это хорошо. Это значит, что ты добьешься своего", - подытожил хореограф

Ранее мы сообщали, в Сети гремит скандал между Пугачевой и звездой "Дом-2" Ольгой Бузовой. Примадонна воспротивилась участию поющей телеведущей в "новогоднем огоньке".

По указке Аллы Борисовны Ольгу не пустили выступать в 2019 году, да и в этом - история повторилась.

"Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами", - процитировали Пугачеву в СМИ.

Напомним, 71-летняя Пугачева забыла о возрасте и избавилась от лифчика ради домашнего фото