Моложавая Алла Пугачева открыла плечи в смелом наряде

Новое фото знаменитой российской певице появилось на одной из фан-страниц ее звездного семейства в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Пугачева очень по-домашнему сидит на ступеньках роскошной лестницы. На первый взгляд она одета довольно просто: в джинсы и черную блузку, однако ее образ не лишен изюминки. Так, 71-летняя Примадонна решила вспомнить молодость и выбрала блузку с полностью открытыми плечами. А судя по отсутствию лямок, она решила не надевать лифчик.

Дополняют образ певицы легкая завивка и макияж с акцентом на глаза.

Стоит отметить, что в таком образе звезда выглядит очень молодо для своих лет.

«Самое приятное – это когда хорошего не ждешь, а оно раз и случается», - говорится в подписи к фото.

Поклонники певицы бурно комментируют ее фото.

«Прекрасно выглядите», «Причёска зачет», «Прекрасно выглядите, дадите фору любой молодой, люблю Ваши песни, жалко что очень редко можно увидеть Вас на сцене!!», «Алла класс просто но шикарно», «Алла Борисовна вы просто супер женщина», «Женщина когда любима и любит, в любом возрасте хороша! Замечательно выглядите», «Алла, без нахлобучек лучше!», «Какая миленькая, домашняя, прелесть что такое!», - пишут люди.

Напомним, пострадавшая от нападок Алла Пугачева заставила всех посмотреть ей в глаза: "Никто и ничто не может мне...".

Как сообщала Politeka, сын Пугачевой и Галкина покорил стильным видом рядом с яркой сестричкой.

Также Politeka писала, что острая на язык Алла Пугачева ополчилась против Бузовой, детали конфликта.