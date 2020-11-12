Маленькая дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина покорила поклонников звездной пары своим очарованием

Как сообщает Politeka.net, трогательный домашний снимок 7-летней Лизы Галкиной, которая в этом году пошла в первый класс со своим братом Гарри, появился на одной из фан-страниц их семьи в Инстаграм.

Стоит отметить, что Лиза явно пошла в своих творческих родителей и уже с раннего детства поражает своим артистизмом и уверенным поведением перед камерой. Родители то и дело публикуют милые фото и забавные видео с девочкой, которая умеет привлечь к себе внимание.

На фото Лиза позирует в домашней обстановке. Девочка сидит в кресле в милой белой кофточке и с собранными в хвост волосами. Лиза кокетливо повернула голову и мило улыбается в камеру, как настоящая модель.

В подписи к фото авторы поста предложили подписчиками рассказать, какие качества им нравятся в Лизе. Ответы людей не заставили себя ждать.

«Она просто чудо», «Позитив, радость во всем и актёрские качества», «Доброта, искренность, весёлый звонкий смех. И ещё много качеств», «Все качества, просто ангелочек, светлая, добрая красавица», «Качество - радоваться жизни, любым казалось бы мелочам. По моему, она видит в людях только хорошее», «Девочка-кокетка красивая улыбка красивые глазки», - пишут люди.

Напомним, семилетняя сестра Орбакайте Лиза Галкина примеряет свадебные наряды: "Уже жениха подобрали?", фото невесты.

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